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Песков не прокомментировал версию о "сакральной жертве" из оппозиции

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют информацию о том, что западные спецслужбы около года назад обсуждали возможность "принесения в жертву" одного из оппозиционных лидеров России, чтобы оживить протестное движение.

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С таким утверждением ранее выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову был задан вопрос, мог ли стать такой "сакральной жертвой" Алексей Навальный.

"Я не могу это комментировать. Я не являюсь пресс-секретарем СВР", - сказал Песков.

Он также затруднился ответить на вопрос, знает ли о такой версии Владимир Путин. "Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю", - сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что ему не известно, докладывал ли Нарышкин главе государства о такой версии.

Дмитрий Песков

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