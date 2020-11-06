Росгосцирку выделили 150 млн руб. из резервного фонда на корм животным

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о предоставлении Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) из резервного фонда РФ почти 150 млн рублей на корм животным.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, из резервного фонда в 2020 году будет выделено 21,4 млн рублей, а в 2021 году - 128,4 млн рублей.

Ранее Минкультуры РФ внесло в правительство проект распоряжения о предоставлении более 230 млн рублей частным циркам, зоопаркам, дельфинариям и океанариумам на содержание и корм животным. Средства помогут обеспечить содержание более 50 тысяч животных.