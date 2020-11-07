Правозащитники попросили Москалькову помочь удерживаемым в Стамбуле морякам

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российское подразделение Международного комитета Защиты прав человека обратилось к омбудсмену Татьяне Москальковой в связи с нарушением прав граждан РФ, которые с июня находятся на задержанном в Стамбуле судне.

"К нам обратились моряки, уехавшие на заработки за рубеж и которые уже полгода находятся на задержанном турецкими властями судне. В связи с этим я прошу уполномоченного по защите прав человека вмешаться в ситуацию и помочь освободить наших соотечественников", - сказал "Интерфаксу" в пятницу вице-президент комитета Иван Мельников.

Он отметил, что также с просьбой о помощи обратится к уполномоченному по правам человека Совета Европы.

Судно "Mubariz Ibrahimov", на котором находятся десять человек, в большинстве россияне, было задержано в июне из-за задержки зарплаты экипажу.

"По сообщению адвоката, турецкие власти без объяснения каких-либо причин отказывают российским морякам в репатриации. Согласно международным морским законам, никаких оснований для удержания экипажа на судне нет, так как их контракты истекли, и судно считается брошенным", - рассказал Мельников.

Правозащитник отметил, что, по словам моряков, они испытывают постоянные проблемы со снабжением судна питьевой водой, продуктами питания и топливом, необходимым для обеспечения судна электроэнергией.