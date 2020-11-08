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Служебный катер пропал на Зейском водохранилище в Приамурье

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вертолет направлен в воскресенье в Зейский район Амурской области на поиски служебного катера, который пропал в районе Зейского водохранилища, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности

"Житель города Зея 1954 года рождения 30 октября вышел на служебном катере из поселка Бомнак в Зею и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Сегодня к поискам привлекли группу спасателей из Зеи областного поисково-спасательного отряда и вертолет Ми-8 Амурской авиабазы", - говорится в сообщении.

По распоряжению главы Зейского района на акватории Зейского водохранилища введен режим ЧС.

Как сообщалось, с 1 ноября навигация для маломерных судов на Зейском водохранилище закрыта.

Приамурье

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