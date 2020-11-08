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Велотрасса длиной 75 км появится в Ставропольском крае

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Более 2,8 млрд рублей будет направлено в Ставропольский край на создание Кавминводского велотерренкура - соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства.

Как рассказали в пресс-службе, новый велопешеходный маршрут объединит курорты Кавказских Минеральных Вод - города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ. Его протяженность составит 75 км, ширина самой трассы - 8 м.

Отмечается, что проект включен в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Строительные работы начнутся в 2021 году и завершатся в 2023 году.

По данным пресс-службы, на маршруте будет более 40 остановок со смотровыми площадками, кафе, питьевыми бюветами, велопрокатом и медицинскими пунктами.

Цель проекта - восстановить инфраструктуру горных маршрутов, которые существовали в XIX-XX веках, отметили в кабмине.

Ставропольский край Кавказские Минеральные Воды Михаил Мишустин

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