РКН перестал преследовать амурский журнал за иностранные цитаты

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор прекратил административное дело в отношении научного журнала Амурского государственного университета, возбужденное за использование языков, не указанных в регистрационном удостоверении СМИ.

"Центральным аппаратом Роскомнадзора прекращено административное производство в отношении журнала Амурского госуниверситета "Теоретическая и прикладная лингвистика", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

В нем сказано, что в отношении сотрудников территориального управления приняты меры дисциплинарного взыскания.

Ранее СМИ сообщали, что управление Роскомнадзора по Амурской области обратилось в суд с административным иском в отношении журнала из-за того, что он публикует статьи с цитатами на немецком, французском, китайском и других языках, в то время как его языками как зарегистрированного СМИ заявлены только русский и английский. Региональное управление РКН посчитало, что для использования цитат требуется внесение изменений в свидетельство о регистрации.