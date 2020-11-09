Наркодилеры, развозившие товар на мусоровозе, задержаны в Петербурге

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Четверо участников группы наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества через тайники-закладки, задержаны в Петербурге, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

Трое мужчин и женщина в возрасте от 26 до 40 лет принимали заказы через магазин в даркнете. По данным полиции, один из задержанных подрабатывал водителем мусоровоза и делал закладки во время поездок по городу на служебном автомобиле. У всех фигурантов при обысках были изъяты наркотики и психотропные вещества, а также электронные весы и упаковочный материал, говорится в сообщении.

Установлена причастность подозреваемых минимум к 20 фактам сбыта наркотиков, возбуждено 20 уголовных дел. На территории Всеволожского района Ленобласти было найдено более 100 закладок, добавили в ведомстве.

Фигуранты заключены под стражу. Полиция продолжает устанавливать эпизоды их противоправной деятельности, возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотиков.