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Петербуржец подал в суд на любовника жены и получил отказ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Житель Петербурга подал в суд иск к любовнику жены. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, он потребовал 150 000 рублей компенсации морального вреда за разрушенную семью.

Истец указал, что живет с женой в зарегистрированном браке и у них несовершеннолетний ребенок. Из-за романа его жена стала меньше времени уделять семье.

Сложившаяся ситуация причиняет истцу нравственные страдания, может повлиять на его репутацию, плохо сказывается на производительности, отметил он и добавил, что у ответчика тоже есть семья и ребенок.

Ответчик и жена истца, привлеченная к тяжбе в качестве третьей стороны, требования иска не признали. Они указали, что личные неимущественные права истца не нарушены, а поведение ответчика не является противоправным.

Они также обратили внимание, что жена истца - личность и имеет право поступать, как считает нужным, соответственно, ответчик является ненадлежащим.

Суд отказал заявителю, решив, что в разрушении семьи могут быть виноваты только сами супруги. Он разъяснил, что доверительно-личностные отношения в семье предполагают разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию супругов.

Суд также согласился с тем, что любовник является ненадлежащим ответчиком, поскольку "в распаде семьи, утрате взаимоуважения и любви виноваты только супруги, каждый из которых является отдельной личностью, имеет равные права, самостоятельно решает как вести себя в сложившейся ситуации".

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