В Петербурге выявили случаи ОРВИ, вызванные метапневмовирусом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Случаи ОРВИ, обусловленные метапневмовирусами, регистрируются в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора в понедельник.

"На 45-й неделе (с 02.11.2020 по 08.11.2020) регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии (адено-, рино-, метапневмовирусами)", - говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе находится на неэпидемическом уровне.

На 44-й неделе, по данным управления, заболеваемость ОРВИ была обусловлена рино- и коронавирусами. До этого сообщалось о преобладании риновирусов.

По данным из открытых источников, метапневмовирусы вызывают заболевание верхних и нижних дыхательных путей, например, вирусную пневмонию.