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Сирень расцвела в Крыму из-за теплой погоды

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сирень распустилась в начале ноября в Крыму, сообщил "Интерфаксу" директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь в понедельник.

"Это действительно так - сирень зацвела. Это связано с потеплением. Такое, в принципе, бывает", - сказал Плугатарь.

Старший научный сотрудник лаборатории цветоводства сада Вера Зыкова пояснила агентству, что осеннее цветение связано с перепадом температур: растение воспринимает возвращение тепла после похолодания как завершение зимы.

"Обычно осенью сирень цветет не так массово, как весной, но выглядит довольно оригинально. Это ничем не грозит. Конечно, те почки, которые сейчас открываются, они уже все, открылись. Но, как правило, это единичные соцветия, поэтому на декоративности весеннего цветения это не скажется", - отметила Зыкова.

Октябрь 2020 года в Крыму был аномально теплым, средняя температура воздуха была на 5,5 градуса выше нормы. В начале ноября отмечалось похолодание, сейчас на полуострове до 15 градусов тепла.

Фотографии густо цветущих кустов сирени и других весенних цветов в Крыму публикуют пользователи соцсетей. Некоторые отмечают, что видят такое впервые.

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