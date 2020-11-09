Младший сержант получил 11 лет колонии за закладку наркотиков в Крыму

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Крымский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего войсковой части 81415 к 11 годам колонии строгого режима и лишил звания "младший сержант", признав виновным в попытке сбыта наркотиков.

На сайте главного военного следственного управления Следственного комитета РФ сообщается в понедельник, что мужчина "с 28 сентября по 22 октября 2019 года вступил в состав устойчивой организованной группы", сбывавшей наркотики. Он должен был делать закладки наркотических средств и психотропных веществ в тайники на территории Евпатории, говорится в пресс-релизе.

При попытке сделать закладку военнослужащего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Младший сержант признан виновным по части 3 статьи 30, пункту "а" и "г" части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере).