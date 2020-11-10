Омбудсмен проверит жалобы на пытки в кемеровском центре реабилитации

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Жительница Томска обратилась к областному омбудсмену Елене Карташовой с просьбой привлечь к ответственности сотрудников кемеровского реабилитационного центра, где несколько месяцев находился ее родственник, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека.

В начале года у мужчины умерла жена, и он стал злоупотреблять алкоголем. Поэтому он обратился в томский реабилитационный центр, откуда его в мае направили в учреждение в Кемеровской области.

Из этого центра мужчине удалось выбраться только после того, как он нанес себе раны ножом. Так он оказался в обычной больнице, покинув которую, написал заявление в полицию.

"После приезда меня приковали тяжелой цепью к кровати, на цепи я был около 20 дней, все это время не мылся. Люди были постоянно голодные, нас могли просто не кормить, сказать, что все наказаны, бывало, по неделе не давали хлеба. Часто наказывали электрошокером. Многих избивали. Группа получила наказание - всех мужчин и женщин перевязали между собой скотчем и заставляли так спать на полу, их было человек 25", - приводится на сайте омбусмена текст заявления в полицию.

Также мужчина утверждал, что дежурившей по кухне женщине приходилось работать с привязанными к ней 20-литровыми канистрами, а тех, кто просился на свободу, раздевали до трусов и укладывали на голую сетку кровати.

Автор заявления также утверждал, что после того, как ему удалось покинуть реабилитационный центр, директор учреждения звонил ему с угрозами.

В октябре пострадавший скоропостижно умер.

Вместе с тем, сообщается, что в Кемеровской области юргинская полиция отказалась возбуждать уголовное дело, так как, по мнению следователей, "никаких противоправных деяний не совершалось, на территории реабилитационного центра он находился по собственной воле". После этого родственники мужчины решили обратиться к томскому омбудсмену. В связи с этим Карташова попросила прокурора Кемеровской области оценить законность и обоснованность постановления об отказе возбудить дело.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием представителей реабилитационного центра.