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"Интерфакс" открыл лабораторию в СПбГУ в рамках проекта "Архипелаг 20.35"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" примет участие в образовательном онлайн-интенсиве "Архипелаг 20.35", нацеленном на формирование команд специалистов, способных создавать проекты в области искусственного интеллекта.

Во вторник на площадке Санкт-Петербургского государственного университета открыта лаборатория "Интерфакса", в рамках которой участники научатся оценивать эффективность закупок в сфере здравоохранения с применением технологий машинного обучения.

Тема медицины выбрана неслучайно: в период пандемии вопрос снабжения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями оказался как никогда острым и вскрыл уязвимые стороны в системе здравоохранения.

"Выполнение поставленной нами задачи позволит выявить как те медицинские учреждения, которые эффективно справились с вызовами, обусловленными пандемией, так и те, которые не проявили должного уровня эффективности и допускали нарушения, использовали кризисную ситуацию в целях личного обогащения. Результаты проведенных исследований могут быть интересны как с точки зрения отдельных кейсов, так и с точки зрения оценки ситуации в регионах", - отметил директор исследовательского центра "Интерфакс ЛАБ", руководитель лаборатории "Интерфакса" в проекте "Архипелаг 20.35", член конкурсной комиссии онлайн-интенсива Илья Мунерман.

В рамках лаборатории будут проводиться тематические мастер-классы экспертов "Интерфакса" и компаний-партнеров. Участникам проекта также будет предоставлена возможность провести самостоятельную исследовательскую работу, используя данные о закупках системы "Маркер-Интерфакс". В этих целях они смогут применять различные методы анализа, начиная с простейшей описательной статистики для выявления аномалий и заканчивая сложными методами распознавания текстов и выявления аномальных поведенческих паттернов.

Сотрудничество с "Архипелагом 20.35" организовано в рамках реализуемой Группой "Интерфакс" Университетской программы "Цифровые технологии для образования и науки", которая направлена на повышение квалификации молодых специалистов, преподавателей и научных сотрудников, внедрение современных практик по работе с большими данными в научно-исследовательскую деятельность ведущих университетов страны и исследовательских центров.

Санкт-Петербургский государственный университет - один из крупнейших научно-образовательных центров Европы. Сегодня здесь учатся более 20 тыс. студентов, работают лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, созданы более 15 крупных лабораторий и 26 ресурсных центров, входящих в ведущий Научный парк страны.

"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем СПАРК, СКАН, RuData, Маркер, X-Compliance, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств - "Интерфакс". Клиентами "Интерфакса" являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.

Интерфакс

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