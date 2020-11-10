Бизнесмену, избитому в ходе полицейской операции, выплатят 50 тыс. руб.

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Ново-Савиновский районный суд Казани частично удовлетворил иск к федеральной казне предпринимателя Сергея Федосова, избитого прикладом автомата в ходе полицейской операции в адвокатском офисе, сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на адвоката пострадавшего Диану Файзуллину.

Предприниматель требовал 1 млн рублей "за перенесенные физические и нравственные страдания". "МВД и Минфин России (в солидарном порядке) должны выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, в августе 2016 года сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска МВД по Татарстану Тимур Гарифуллин и Ильгам Сафин ворвались в коллегию адвокатов Набережных Челнов (Татарстан).

Как сообщает "Зона права", полицейские повалили на пол трех адвокатов и надели на них наручники. Двух клиентов, которые находились в помещении в тот момент, силовики избили. В частности, Федосова три раза ударили прикладом автомата и надели на него наручники, говорится в пресс-релизе.

В 2018 году Верховный суд Татарстана признал Тимура Гарифуллина и Ильгама Сафина виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Они получили по 5 и 6 лет лишения свободы условно и лишились звания "майор полиции".