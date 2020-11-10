Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Бизнесмену, избитому в ходе полицейской операции, выплатят 50 тыс. руб.

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Ново-Савиновский районный суд Казани частично удовлетворил иск к федеральной казне предпринимателя Сергея Федосова, избитого прикладом автомата в ходе полицейской операции в адвокатском офисе, сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на адвоката пострадавшего Диану Файзуллину.

Предприниматель требовал 1 млн рублей "за перенесенные физические и нравственные страдания". "МВД и Минфин России (в солидарном порядке) должны выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, в августе 2016 года сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска МВД по Татарстану Тимур Гарифуллин и Ильгам Сафин ворвались в коллегию адвокатов Набережных Челнов (Татарстан).

Как сообщает "Зона права", полицейские повалили на пол трех адвокатов и надели на них наручники. Двух клиентов, которые находились в помещении в тот момент, силовики избили. В частности, Федосова три раза ударили прикладом автомата и надели на него наручники, говорится в пресс-релизе.

В 2018 году Верховный суд Татарстана признал Тимура Гарифуллина и Ильгама Сафина виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Они получили по 5 и 6 лет лишения свободы условно и лишились звания "майор полиции".

Казань МВД Татарстан Набережные Челны Зона права

Новости

Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отправлено на пересмотр

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

Пандемия коронавируса

Каждый четвертый депутат Госдумы переболел или болеет COVID-19

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади
Пандемия коронавируса

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Чиновники объявили об урегулировании конфликта в FESCO

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начнут развертывание в Карабахе в 6:00

Российские миротворцы начнут развертывание в Карабахе в 6:00
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');