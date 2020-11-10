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В Думе предложили переводить работника на удаленку без его согласия только при ЧС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Перевод сотрудника на удаленную работу без согласования с ним будет возможен только при введении властью чрезвычайной ситуации, соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о "дистанционке" поддержали представители работодателей и профсоюзов, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Если органы государственной власти издадут распоряжение о том, что объявлена чрезвычайная ситуация и запрещен выход на улицу, при любом введении чрезвычайной ситуации - при эпидемии, стихийном бедствии, и в прочих случаях, зафиксированных органом государственной власти или местного самоуправления", - сказал Исаев во вторник "Интерфаксу".

Депутат отметил, что при вынужденном переводе сотрудника на удаленную работу работодатель обязан обеспечить его необходимым оборудованием, включая компьютер, программное обеспечение и оплату интернета, в противном случае ситуация будет считаться простоем по не зависящим от сторон трудового договора причинам.

"Если у работодателя нет возможности обеспечить работника необходимым оборудованием, это считается простоем по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и соответствующим образом оплачивается - 2/3 тарифной ставки, если иное не предусмотрено коллективным договором или соглашением", - сказал Исаев.

Законопроект (973264-7) был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов 16 июня, 21 июля прошел первое чтение. Среди авторов инициативы - спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Документом предлагается прописать в Трудовом кодексе РФ новые режимы работы, такие как временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.

Андрей Исаев Госдума Единая Россия

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