ВТБ добивается в суде банкротства депутата Госдумы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области 12 января рассмотрит заявление ВТБ о признании депутата Госдумы Максима Щаблыкина несостоятельным (банкротом), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Финансового управляющего суд просит утвердить из числа членов Союза арбитражных управляющих "Авангард" (Москва). Основанием для обращения в суд послужила задолженность в размере 201,902 млн рублей.

Сам Щаблыкин пояснил "Интерфаксу", что у ВТБ возник конфликт с его женой. "Меня пытаются привлечь как супруга, подписавшего поручение. Вопрос закроется мировым соглашением, просто бизнес, ничего более", - сказал депутат.

На данный момент "Интерфаксу" не удалось получить комментарий ВТБ.

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, в июле текущего года ВТБ обратился в суд с заявлением о признании банкротом супруги депутата Светланы Щаблыкиной. Основанием для обращения послужила задолженность в размере 35,8 млн рублей. Во вторник суд вынес решение о введении в отношении Щаблыкиной процедуры реструктуризации долгов.

Щаблыкин с 5 октября 2016 года является депутатом Госдумы РФ от "Единой России" седьмого созыва, членом комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В период с 2012 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Ростовской области от ЕР.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Светлана Щаблыкина является совладельцем и гендиректором ООО "Ростметтех" (г.Шахты, Ростовская область), совладельцем ООО "Титан" (г.Гуково, Ростовская область) и совладельцем НКО "Фонд поддержки гражданских инициатив "Содействие".