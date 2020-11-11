Прокуратура Алтая добилась признания экстремистким видео с призывом убить руководство страны

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На нескольких сайтах в сети Интернет обнаружена видеозапись с призывом убить руководство России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре прокуратуры Республики Алтай в среду.

"Прокуратурой республики на страницах ряда общедоступных сайтов выявлена видеозапись, содержащая явные призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля, что является экстремистской деятельностью. В материале присутствовали признаки психологического воздействия, а также призывы к совершению убийства руководства страны", - сказали в пресс-центре.

Прокуратурой предъявлено в суд административное исковое заявление о признании материала экстремистским. Решением Горно-Алтайского городского суда заявление прокуратуры республики удовлетворено - материал признан экстремистским.

После вступления решения суда в силу, его копия будет направлена в Минюст РФ для включения видеозаписи в список экстремистских материалов.

"Доступ к материалу уже ограничен. Причастные к этому лица не установлены", - подчеркнул собеседник агентства.