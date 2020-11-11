В ДУМ РФ прояснили ситуацию с запретом браков с немусульманками

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России пояснили, что фетву о запрете браков с "неверными" поддержал лишь совет улемов (мусульманских богословов), при этом часть духовенства муфтията не согласна с этим решением.

"Ислам предполагает плюрализм мнений, наличие различных подходов по той или иной богословской проблеме. Совет улемов в структуре Духовного управления является органом самостоятельным и свободно формулирующим позицию входящих в него богословов", - говорится в опубликованном комментарии зампреда ДУМ РФ Дамира Мухетдинова.

"Несоответствие мнений улемов общей позиции Духовного управления допустимо, исходя из принципа уважения к многообразию взглядов и мнений, а истинность и правильность того или иного мнения оставляется на суд Божий. В данном случае мнения разделились, и часть нашего духовенства не поддерживает или поддерживает лишь частично указанное богословское заключение", - пояснил Мухетдинов.

При этом зампред ДУМ РФ отметил, что в светском государстве, каковым является Россия, постановления совета улемов носят внутриобщинный характер и не имеют юридической силы в прямом смысле этого слова, поскольку не предполагают какой-либо ответственности и наказания за их неисполнение.

Представитель духовного управления отметил, что за год с момента, когда документ был принят и доведен до сведения духовенства в регионах, "никаких проблем он не породил и был воспринят как теоретическое осмысление актуальной проблемы частого разрушения семей в контексте современной Российской Федерации".

Со своей стороны исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев заметил, что фетвы для того и выпускаются, чтобы быть обязательными к исполнению. "Если некая организация уполномочила своих лучших по части богословия представителей войти в состав совета улемов, то она, наверное, должна доверять их мнению, а не высказывать затем разные точки зрения", - сказал Силантьев "Интерфаксу" в среду.

Он также выразил недоумение тем, что целый год эта фетва никого не беспокоила и всех устраивала, но, попав в СМИ, сразу стала противоречить позиции "части духовенства" ДУМ РФ.

Фетва о запрете браков с немусульманками

О том, что совет улемов ДУМ РФ вынес богословское заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах других религий, стало известно накануне, 10 ноября.

"Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи - ИФ), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", - говорилось в заключении, опубликованном на сайте организации.

По мнению богословов ДУМ РФ, в брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.