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Пилот Балтфлота получил срок за незаконную перевозку коммерческих грузов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Военный летчик Балтийского флота осужден за организацию незаконной перевозки коммерческих грузов, сообщила пресс-служба Главного военно-следственного управления.

С 9 апреля по 4 августа 2018 года капитан Юрий Абрамов вместе с сослуживцами перевозил на платной основе коммерческие грузы за пределы Калининградской области. В своих целях летчик задействовал самолет Ан-26 войсковой части 30866. Грузы от двух коммерческих организаций доставлялись на военные аэродромы Санкт-Петербурга и Москвы, где передавались получателям.

Всего за это время офицер получил 1 млн 355 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Абрамову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении и конфискации денежных средств в размере 1 млн 355 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении директоров коммерческих организаций выделены в отдельное производство, а в отношении сослуживцев осужденного прекращены в связи с деятельным раскаянием.

Минобороны РФ

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