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Новоуральскому маньяку предъявили обвинение в одиннадцатом убийстве

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Приговоренного к пожизненному сроку "новоуральского маньяка" Евгения Петрова обвинили в убийстве 16-летней жительницы Башкирии, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР в среду.

"В Республике Башкортостан серийному убийце из Новоуральска предъявлено обвинение в убийстве 11-й жертвы, совершенном в 2001 году", - говорится в пресс-релизе.

Юная жительница Дуванского района Башкирии пропала в мае 2001 года, 7 сентября ее тело нашли в лесу в нескольких километрах от села Улькунды. Тогда установить личность преступника не удалось, отмечается в пресс-релизе.

Петров был признан виновным в 10 убийствах, сопряженных с изнасилованиями. Приговор по пункту "к" части 2 статьи 105 УК РФ был вынесен ему в 2005 году. В 2020 году в ходе работы по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, следователи в Башкирии вновь допросили свидетелей и родственников убитой девушки и обратили внимание на серию похожих преступлений, совершенных в Свердловской области с 1998 по 2003 годы.

"Способ совершения преступлений, личность потерпевших и почерк преступника имел много общего с убийством девушки в Башкортостане, кроме того, все преступления также были совершены в лесном массиве вблизи автодороги, а само место преступления находилось в нескольких часах езды на автомобиле от места жительства злоумышленника", - отмечает СУ СКР.

Во время допроса обвиняемый сознался в преступлении. Для дальнейших следственных действий он был переведен в следственный изолятор Уфы.

По версии следствия, днем 12 мая 2001 года Петров проезжал на автомобиле через село Месягутово в Дуванском районе. Он увидел девушку около автовокзала и предложил подвезти. Обвиняемый вывез жертву в лес, изнасиловал и задушил. Тело девушки на привязанном к машине тросе оттащил вглубь леса и скрылся.

Башкирия Новоуральск

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