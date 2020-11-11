Склад с опасными медицинскими отходами обнаружен в Уфе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку из-за обнаружения в ангаре в Уфе использованных шприцов и пробирок с кровью, предположительно использовавшихся в медучреждениях.

Местные жители обнаружили медицинские отходы в Орджоникидзевском районе Уфы на улице Чекмарева, сообщила "Интерфаксу" депутат Госсобрания Башкирии Лия Хафизова. Отходы, по ее словам, собраны в черные мешки для мусора, однако часть вывалившихся оттуда пробирок с кровью и шприцев лежит на полу.

Депутат отметила, что накануне ночью отходы на грузовом автомобиле пытались вывезти в другой район Уфы неизвестные, одетые в защитные комбинезоны. Хафизова не располагает информацией, кому принадлежит склад и из какого медучреждения привезены обнаруженные мешки.

В свою очередь пресс-служба республиканского Минздрава сообщила, что медицинские отходы вывозит выбранная с помощью конкурсных процедур подрядная организация по предусмотренному договором графику или по мере их накопления. Самостоятельно медучреждения вывозом отходов не занимаются.

Надзорное ведомство планирует дать оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при обращении с медотходами как организацией, занимающейся их сбором и перевозкой, так и медицинскими учреждениями, передавшими их на утилизацию. Прокуратура также поручила полиции организовать доследственную проверку.

В июле отходы предположительно ковидного стационара - пакеты с защитными костюмами, одноразовыми пищевыми контейнерами, системами и ампулами - обнаружили в гараже в башкирском городе Туймазы.