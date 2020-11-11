Правила вовлечения граждан в развитие городской среды учтут интересы ежиков

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - До конца 2020 года Минстрой может принять методические рекомендации по применению стандарта вовлечения граждан в развитие городской среды, учитывающего интересы жителей вплоть до защиты ежиков в парке.

Об этом на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявила директор Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

По ее словам, этот стандарт уже добровольно применяют 20 регионов.

Журавлева рассказала, что стандарт базируется на восьми основных принципах, один из главных - четкое распределение ролей и ответственности при любом проекте благоустройства территории. Стандарт охватывает все стадии работы с бизнесом и с жителями от объявления о благоустройстве территории до введения в эксплуатацию и содержит рекомендации по уровню вовлечения на каждом этапе.

В каждом регионе есть свои особенности коммуникации: где-то необходим выезд на места, где-то сессии с жителями на этапе проектирования, где-то достаточно привлечения специалистов, отметила она.

Для примера она привела конфликт с местными жителями при благоустройстве одной из территорий в малом городе. Местное сообщество написало петицию, ее авторы беспокоились о том, что из-за строительных работ погибнут живущие в парке ежики.

"Мы поняли, что за столом переговоров мы ни о чем не договоримся, вызвали дендрологов, выехали вместе с активной группой на территорию и искали ежиков. Мы не нашли ежиков. Потом лесники подсказали, что их на этой территории уже 10 лет нет. Это нормальная история, и в каждой конкретной ситуации разрешение будет свое. Поэтому стандарт и выглядит как разумный инструмент: он не загоняет в рамки", - рассказала Журавлева.

Напомним, что вовлечение жителей в создание проектов благоустройства общественных пространств - одно из ключевых условий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". К 2024 году 30% россиян будут участвовать в вопросах создания комфортной городской среды.