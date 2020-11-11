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Сотрудника ГИБДД арестовали по делу о гибели трехлетнего ребенка в ДТП

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Дагестане в отношении инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следствия, его автомобиль сбил женщину с двумя детьми, погиб трехлетний мальчик.

ДТП произошло 10 ноября в 19:00 на федеральной трассе "Кавказ" у села Авадан Докузпаринского района, сообщили в региональном главке СКР. Мальчик погиб на месте. Его 30-летняя мать и четырехлетняя сестра госпитализированы.

Подозреваемого уже арестовали.

Дагестан СКР ГИБДД Авадан

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