В новосибирской колонии убит заключенный

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирской колонии особого режима ФКУ ИК-13 погиб 39-летний заключенный, по факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила областная прокуратура.

Следователи осмотрели место происшествия и труп, провели освидетельствование осужденных, изъяли образцы одежды и крови.

"На место происшествия выехал Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района", - говорится в пресс-релизе.

Позднее областной главк СК сообщил, что по факту возбуждено уголовное дело об убийства. В пресс-релизе говорится, что на теле погибшего были "признаки насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы".