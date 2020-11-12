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В новосибирской колонии убит заключенный

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирской колонии особого режима ФКУ ИК-13 погиб 39-летний заключенный, по факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила областная прокуратура.

Следователи осмотрели место происшествия и труп, провели освидетельствование осужденных, изъяли образцы одежды и крови.

"На место происшествия выехал Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района", - говорится в пресс-релизе.

Позднее областной главк СК сообщил, что по факту возбуждено уголовное дело об убийства. В пресс-релизе говорится, что на теле погибшего были "признаки насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы".

Новосибирская область СКР

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