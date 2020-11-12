У Надеждинского завода из бензовоза вылились две тонны топлива

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура проверит соблюдение законов об охране окружающей среды и промбезопасности после разлива около двух тонн дизтоплива из бензовоза на дороге Кайеркан - Норильск в Красноярском крае.

По данным прокуратуры, разлив произошел накануне вечером в районе Надеждинского металлургического завода (входит в "Норникель"). Около двух тонн дизельного топлива вылилось на дорогу из двигавшегося бензовоза, принадлежащего АО "Таймырская топливная компания" (АО "ТТК", входит в "Норникель").

На место происшествия выезжал прокурор города Норильска. По факту разлива прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Норильска.

По данным пресс-службы краевого главка МЧС, на устранение разлива привлекались специалисты "ТТК", поисково-спасательного отряда, муниципальной службы спасения, Газоспасательная службы, представители Росприроднадзора, сотрудники МЧС.

В пресс-службе заполярного филиала ГМК "Норильский никель", куда входит АО "ТТК", "Интерфаксу" пояснили, что автотопливозаправщик ехал в гараж цеха обеспечения нефтепродуктами из района Надеждинского металлургического завода с остатками дизельного топлива.

"Открылась незначительная течь топлива из шланга донного клапана на дорогу. Течь была обнаружена и устранена водителем АТЗ. Объем разлитого топлива - около двух тонн, оно оперативно собрано", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что за пределы дороги топливо не попало, возгорания и перекрытий движения на трассе не было.

Крупный разлив дизельного топлива произошел по Норильском в конце мая. На территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") под Норильском в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21,163 тыс. тонны нефтепродуктов, попавших на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 года, когда ликвидация последствий заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.