СК завел дело против начальника склада Сасовского летного училища

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено против начальника склада Сасовского летного училища гражданской авиации – филиала ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следствие установило, что в марте 2020 года на складе хранения горюче-смазочных материалов произошла утечка более 13 тонн авиационного топлива. Подозреваемый при этом попытался скрыть данное происшествие, сфальсифицировав показатели приборов контроля.

Причиненный ущерб превысил 1,7 млн рублей.