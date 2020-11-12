Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 127 695+670 920

СК завел дело против начальника склада Сасовского летного училища

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено против начальника склада Сасовского летного училища гражданской авиации – филиала ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следствие установило, что в марте 2020 года на складе хранения горюче-смазочных материалов произошла утечка более 13 тонн авиационного топлива. Подозреваемый при этом попытался скрыть данное происшествие, сфальсифицировав показатели приборов контроля.

Причиненный ущерб превысил 1,7 млн рублей.

СКР Сасово Рязанская область

Новости

В горизбиркоме Петербурга не стали комментировать слухи об отставке председателя комиссии

Онлайн-ритейлер "Утконос" впервые вышел за пределы Московского региона

Экономический кризис

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили до конца года

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет
Пандемия коронавируса

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.

Рубль начал дешеветь к доллару вслед за снижением котировок нефти

Пандемия коронавируса

Военные развернут в Хакасии мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19

"Восточный" отказался от всех исков к Майклу Калви в Благовещенске

"Восточный" отказался от всех исков к Майклу Калви в Благовещенске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');