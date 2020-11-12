Вице-президент Венесуэлы и глава PDVSA встретятся в РФ с бизнесменами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Исполнительный вице-президент, министр экономики, финансов и внешней торговли Венесуэлы Делси Родригес посетит в пятницу Москву, сообщили "Интерфаксу" в четверг в посольстве Боливарианской Республики в РФ.

Как ожидается, в российской столице она примет участие во встрече предпринимателей высокого уровня.

Как следует из сообщения, опубликованном венесуэльской стороной на сайте правительства, вице-президента будут сопровождать глава нефтяной госкомпании PDVSA Асдрубаль Чавес, генпрокурор Рейнальдо Муньос и министр по делам науки и технологий Габриэла Хименес.