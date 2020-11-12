В комитете по образованию Петербурга снова поменялся руководитель

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ирина Асланян, назначенная в июне временно исполняющей обязанности главы комитета по образованию Петербурга, покинула свой пост.

"Ирина Александровна написала заявление по собственному желанию и покинула комитет по образованию в связи со сменой места работы. Врио председателя – Ксенофонтов Александр Валерьевич", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе комитета.

При прежнем руководителе комитета – Жанне Воробьевой – Асланян работала заместителем председателя. В конце июня Воробьева покинула комитет после восьми лет работы в должности председателя. Асланян была назначена врио главы ведомства.