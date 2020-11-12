В Петербурге спустили на воду ярусолов-процессор для архангельских рыбаков

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в четверг спустило на воду ярусолов-процессор проекта МТ 1112XL для ООО "Глобус" (входит в Объединение рыболовецких колхозов Архангельской области), говорится в сообщении Росрыболовства.

Закладка судна "Марлин" состоялась в сентябре 2018 года. Ярусолов-процессор водоизмещением более 2 тыс. тонн, длиной 58,6 м и шириной 13 м предназначен для лова рыбы, а также глубокой переработки и хранения улова. Автономность плавания судна – 45 суток, общая производительность – 30 тонн рыбы в сутки. Разработчик исходной проектной документации ярусолова – Marin Teknikk AS (Норвегия).

Ярусолов-процессор "Марлин" предназначен для ярусного способа лова – наиболее безопасного для водной экосистемы. Он оказывает минимальное воздействие на морское дно и позволяет ловить строго определенные виды рыб, не нанося при этом ущерба остальным видам водных биоресурсов, сохраняя кормовую базу.

Судно займется промыслом трески, пикши, зубатки, палтуса, окуня, ерша и камбалы в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. На ярусолове смонтируют современную рыбоперерабатывающую фабрику. Она сможет обрабатывать улов и производить различные виды замороженного филе, а также консервов из печени и икры трески.

"Северная верфь" – одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация".