Новое рассмотрение в суде дела историка Дмитриева начнется 18 ноября

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Первое судебное заседание по новому, уже третьему рассмотрению дела в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева назначено на 18 ноября, сообщили "Интерфаксу" в приемной Петрозаводского городского суда.

"Первое заседание по делу Дмитриева состоится 18 ноября в 10:30", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг со ссылкой на правозащитную организацию "Мемориал" сообщалось, что первое заседание горсуда по новому рассмотрению дела Дмитриева назначено на 24 ноября. Судья - Екатерина Хомякова.

29 сентября Верховный суд Карелии изменил приговор лидеру регионального отделения "Мемориала", историку Дмитриеву, увеличив срок наказания с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Речь идет о приемной дочери историка.

Дело по другим статьям, которые также вменялись Дмитриеву - об изготовлении детской порнографии, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и хранении фрагментов ружья - суд отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.

Как заявлял "Интерфаксу" адвокат Дмитриева, приговор будет обжалован.

28 сентября 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело Дмитриева в суд любого другого региона. В суде заявили, что общественность не вправе просить перенести дело в другой регион.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.

Дмитриев вины не признает. Его судили дважды. В ЕС высказывали мнение, что преследование Дмитриева вызвано его правозащитной деятельностью.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.