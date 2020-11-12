Четверо детей пострадали при прорыве теплотрассы в Подмосковье

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека, пострадавших в результате прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском, госпитализированы в Московский областной центр охраны материнства и детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Пострадавшие находятся в ожоговом отделении центра, в состоянии средней степени тяжести, сказали в ведомстве. Главврач центра Татьяна Мельник в свою очередь сообщила, что пострадавшие в результате происшествия дети получили ожоги 10-15% ног.

"Сейчас раны обработали, их перевязали, дети находятся в стационаре. Реанимационные мероприятия не требуются", - сказала Мельник, слова которой приводит телеканал "360".

Как сообщалось, в четверг в Дзержинском произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на проезжую часть. Четверо детей, переходивших дорогу, получили ожоги. Возраст пострадавших - от 10 до 12 лет.

Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовал проверку: на место происшествия выехали следователи. Люберецкая городская прокуратура также проведет проверку инцидента. На место выехал Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручения профильным ведомствам оказать помощь пострадавшим и выяснить причины произошедшего в Дзержинском. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора.