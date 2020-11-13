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Два человека погибли в ДТП маршруткой под Красноярском

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля под Красноярском погибли два человека, один пострадавший госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону в пятницу.

Собеседник агентства уточнил, что все погибшие и пострадавшие ехали в легковом автомобиле.

По данным пресс-службы краевого главка МЧС, в автобусе №120, следовавшем по маршруту "Красноярск-Сосновоборск", находились девять человек (включая водителя), в легковом автомобиле ехали три человека.

ДТП произошло утром в пятницу на автодороге Красноярск-Железногорск. На месте ведутся аварийно-спасательные работы, в которых задействовано 17 человек и 6 единиц техники.

Красноярский край Красноярск

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