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Песков назвал ключевой роль Путина в подписании соглашений по Карабаху

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Подписанию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху предшествовало много дней напряженной работы, роль президента РФ Владимира Путина в подписании была ключевой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина", - сказал Песков в интервью RT.

Он рассказал, что Путин проводил телефонные разговоры с президентами Азербайджана и Армении. "Это длилось не один день", - добавил Песков.

Соглашение по Карабаху

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром объявил о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации Армении. Со своей стороны Ереван заявил о нападении Азербайджана на НКР.

В ночь на вторник стало известно, что президент РФ Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Хроника 27 сентября – 13 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Владимир Путин Дмитрий Песков Нагорный Карабах Азербайджан Армения

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