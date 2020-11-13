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В Петербурге провод упал на вагон электрички и вызвал задымление

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Курортном районе Петербурге на железнодорожной станции Белоостров произошел обрыв контактного провода, провод упал на крышу электрички "Петербург-Белоостров", сообщили в Северо-Западном управлении МВД на транспорте.

Это случилось в 7:47 в пятницу. Произошло задымление, никто не пострадал. Пассажиров из поезда вывели.

Инцидент не вызвал задержки в движении.

Транспортная полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

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