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Песков привел примеры вмешательства США во внутренние дела России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США, при этом у Москвы достаточно примеров вмешательства Вашингтона во внутренние дела РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу RT Песков отметил, что примеров вмешательства США во внутренние дела РФ достаточно много, однако за последние 10 лет были внесены изменения в законодательство страны, которые минимизировали эти возможности.

"Вы помните, что еще до 2008 года, тогда, по-моему, Генпрокуратурой составлялись таблицы денежных переводов в различные общественные организации и так далее из США, я помню, как докладывали об этом президенту, и мы большую часть этих данных сделали публичными. Таких примеров очень много", - сказал Песков, заметив, что это, в том числе являлось вмешательством во внутренние дела страны, поскольку организации занимались общественно-политической деятельностью.

Кроме того, постоянно звучала критика о якобы нарушении прав человека в России, критика выборов, напомнил Песков. "Сейчас даже как-то неудобно говорить, кажется, что вряд ли американцы могут теперь хоть кого-то критиковать за это", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Говоря об обвинениях в адрес России в размещении платных объявлений в фейсбуке, Песков заметил: "Наверняка кто-то размещал коммерческие платные объявления, существует целая политика продажи коммерческих объявлений в фейсбуке и, наверняка, кто-то из России этим пользовался".

По его словам, речь идет о каком-нибудь частном заказе. Он обратил внимание на то, что, в том числе, и RT продолжает вещать в США, и это воспринимается Вашингтоном как вмешательство во внутренние дела страны.

Дмитрий Песков США

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