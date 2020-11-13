Ученые нашли вещество, способствующее образованию новых нейронов

ДМТ известен как компонент галлюциногенного настоя аяуаска, но этот "побочный" эффект можно заблокировать

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Исследователи из Института биомедицинских исследований и Сетевого центра биомедицинских исследований нейродегенеративных заболеваний (Испания) выяснили, какую роль играет в образовании новых нейронов диметилтриптамин (ДМТ), сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Это природное соединение содержится во многих видах растений и в небольшом количестве синтезируется в норме в человеческом организме.

Отмечается, что у млекопитающих нейрогенез - процесс образования новых нейронов - происходит в основном еще до рождения, во время внутриутробного развития, в некоторой степени он идет у взрослых - в основном это касается гиппокампа, структуры мозга, важной для обучения и запоминания.

ДМТ получил известность как компонент галлюциногенного настоя аяуаска, который используется в традиционных ритуальных церемониях в некоторых странах Южной Америки. Он представляет собой обычно отвар лианы лоза духов (Banisteriopsis caapi), содержащей алкалоид гармин, и листьев растения чакруны, или психотрии зеленой (Psychotria viridis), содержащей ДМТ.

В организме человека ДМТ работает как нейромедиатор, активизирующий определенные типы рецепторов "гормона счастья", также ДМТ может связываться с клеточным рецептором сигма-1 (S1R), широко распространенным в тканях мозга, который связывают с разнообразными клеточными процессами, включая нейрогенез.

"Исследователи в экспериментах на культурах нервных клеток мышей показали, что ДМТ стимулирует размножение и миграцию клеточных предшественников нейронов гиппокампа. Когда лабораторные животные начинали регулярно получать ДМТ, то у них через три недели в слое гранулярных клеток - "рабочей зоны" гиппокампа - появлялись новые нервные клетки", - говорится в сообщении.

Выяснилось также, что ДМТ действует именно через рецепторы сигма-1, поскольку когда животным одновременно давали антагонисты серотониновых рецепторов, то способность к нейрогенезу у них сохранялась, а прием антагонистов сигма-1 действовал обратным образом.

"Судя по поведенческим тестам, мыши, которые получали ДМТ или ДМТ вместе с антагонистом серотониновых рецепторов, обладали лучшей по сравнению с контрольными особями эпизодической памятью, в которой хранится личный опыт", - пишет издание.

Отмечается, что результаты исследования открывают перспективы использования ДМТ для лечения нейродегенеративных заболеваний, поскольку если заблокировать серотониновые рецепторы, прием этого вещества не вызывает галлюциногенных эффектов.

Кроме того, выяснилось, что ДМТ стимулирует рост числа клеток глии - астроцитов и олигодендроцитов, которые занимаются обслуживанием нейронов. "Такое комплексное воздействие говорит о большом терапевтическом потенциале этого психоделика в области психических и неврологических расстройств", - говорится в сообщении.