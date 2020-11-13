НПО "Спецматериалов" отрицает китайское происхождение шлемов "Колпак"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Шлемы "Колпак" для российских силовиков делают несколько заводов в Петербурге, а не китайские предприятия, заявил "Интерфаксу" советник гендиректора АО "Научно-производственное объединение специальных материалов" (НПО СМ) Юрий Кленов.

"Шлем защитный "Колпак-1" модель "К-1СБ" поставляется с 2013 года. Корпус изделия по нашему заказу и на нашем оборудовании отливается в ООО "Завод по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды". Основная работа проводится на нашем Заводе специальных материалов (ЗСМ)", - уточнил он.

По его словам, НПО не получало претензий по качеству шлемов от заказчиков.

Качество шлемов компании контролирует отдел технического контроля ЗСМ, а также представители "военной приемки". При этом проверка включает "натурные испытания ударным и клинковым холодным оружием".

НПО выпускает около ста наименований защитной продукции для силовых структур.

10 ноября агентства со ссылкой на источники сообщили, что руководителей НПО заподозрили в поставках НПО "Спецтехника и связь" МВД китайских шлемов FBK-208 под видом шлемов "Колпак 1", возбуждено уголовное дело о халатности и мошенничестве в особо крупном размере и что следствие оценивает ущерб в 48 млн рублей.