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Ранее судимая 16-летняя девушка подозревается в попытке поджога мужчины

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по факту поджога одежды на мужчине, сообщили в управлении СК по Иркутской области. Потерпевший поступил в больницу с ожогами 30% поверхности тела.

По горячим следам была задержана подозреваемая - это ранее судимая 16-летняя девушка.

По версии следствия, мужчина зашел в подъезд дома на улице Шевченко погреться. Подозреваемая была пьяной. Она его избила и подожгл на нем одежду. В больницу его доствили из подъезда.

Личность пострадавшего устанавливается, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР.

Усолье-Сибирское Иркутская область СКР

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