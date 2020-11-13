Сбежавшего из зала суда татарстанца задержали после 18 лет розыска

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Оперативники УФСИН по Татарстану задержали в Ульяновске уроженца Казани Олега Гоголева, приговоренного в 2002 году к 5 годам лишения свободы, сбежавшего и находившегося в розыске 18 лет, сообщает пресс-служба УФСИН по Татарстану.

Во время оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что Гоголев скрывался в Ульяновске. Сотрудники отдела розыска УФСИН по Татарстану установили адрес места проживания и организовали операцию по задержанию.

Мужчину осудили в 2002 году за хулиганские действия в состоянии алкогольного опьянения. Ему удалось сбежать из зала суда и скрываться в течение 18 лет.

До 2016 года поиском беглеца занималась полиция. Потом дело было передано в УФСИН по Татарстану. Гоголев был задержан 12 ноября, при задержании сопротивления не оказывал.