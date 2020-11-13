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Определен порядок выплат туристам от разорившихся туроператоров с несколькими фингарантиями

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство определило правила выплат туристам от туроператоров, остановивших свою деятельность и имеющих финансовые обязательства перед клиентами, если у компании заключено "более одного договора страхования" его ответственности или "более одного договора предоставления банковской гарантии".

Правила взаимодействия между несколькими гарантами ответственности туроператора и порядок их работы с клиентами турфирм до сих пор не были определены.

Правительство решило, что выплата страхового возмещения по договору страхования или выплата денег по банковской гарантии будет "осуществляться на основании письменного требования о выплате, предъявленного туристом или его законным представителем". Если же гарантов оказалось несколько, заявитель может предъявить письменное требование о выплате к любому гаранту туроператора, но в переделах размера финобеспечения по заключенному с туроператором договору.

Если у туроператора больше одного договора или у него несколько банковских гарантий, организации-гаранты вправе заключить соглашение, которое устанавливает права и обязанности каждой из них, в том числе "по взаимодействию при рассмотрении требования о выплате", по обмену информацией "о предъявленных требованиях" клиентов, кроме того, гаранты могут взаимодействовать "при оформлении документов на выплату". Кроме того, они могут распределить обязанности по осуществлению выплат, установить их очередность.

Если требование о выплате не удовлетворено или удовлетворено частично одним гарантом, к которому направлено обращение туриста, "заявитель вправе обратиться с письменным требованием о выплате к другим организациям", гарантировавшим ответственность конкретного туроператора по договору финансового обеспечения его обязательств, говорится в постановлении.

Оно вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до окончания 2025 года.

Правительство

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