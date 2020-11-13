Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Также увеличивается количество рейсов в Казахстан, ОАЭ, на Кубу и Мальдивы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Для граждан Эфиопии и Сейшел снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые для недопущения распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение утвердило правительство РФ.

"Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран - решение о возобновлении авиасообщения на паритетной основе принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Полёты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва - Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва - Виктория с периодичностью два раза в неделю.

"Решение было принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности", - отмечается в сообщении.

Кроме того, решено увеличить количество рейсов в Казахстан (по маршруту Москва - Нур-Султан до трёх рейсов в неделю и по маршруту Москва - Алма-Ата до двух рейсов в неделю), Объединённые Арабские Эмираты (до семи рейсов в неделю с учётом сокращения пассажиропотока в Турецкую Республику), на Кубу (до четырёх рейсов в неделю) и Мальдивы (до восьми рейсов в неделю).