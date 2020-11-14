Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:53Заразились
на 13.11В России 1 880 551+21 983В мире 52 733 290+606 497

В Туле при ДТП с участием сотрудника полиции пострадали два человека

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает обстоятельства автоаварии с участием сотрудника правоохранительных органов, два человека пострадали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"По предварительным данным, женщина 1973 года рождения - сотрудник полиции, управляя личным автомобилем "Фольксваген" в нерабочее время, совершила столкновение с автомобилем "Ситроен" под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении.

В Управлении МВД России по Тульской области проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении сотрудника полиции со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены её руководители, ответственные за профилактику правонарушений среди личного состава.

По данным местных СМИ, сотрудник полиции была за рулем в нетрезвом состоянии.

Тульская область

Новости

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Миноритариям "Распадской" нашли выход. Обобщение

Что произошло за день: пятница, 13 ноября

Путин назвал число погибших мирных жителей Карабаха и число беженцев

Путин назвал число погибших мирных жителей Карабаха и число беженцев

Президент РФ попросил подготовить правовые акты для федеральной территории "Сириус"

Вспышка COVID-19 произошла в мурманской колонии строгого режима

Браузер и поисковик для предустановки на гаджеты будет выбирать правительство

Браузер и поисковик для предустановки на гаджеты будет выбирать правительство

Google отверг обвинения в предвзятости к российским СМИ на YouTube

Google отверг обвинения в предвзятости к российским СМИ на YouTube

В Думу внесен законопроект о едином госзаказчике в строительстве

Путин распорядился создать Ассамблею народов России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');