В Туле при ДТП с участием сотрудника полиции пострадали два человека

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает обстоятельства автоаварии с участием сотрудника правоохранительных органов, два человека пострадали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"По предварительным данным, женщина 1973 года рождения - сотрудник полиции, управляя личным автомобилем "Фольксваген" в нерабочее время, совершила столкновение с автомобилем "Ситроен" под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении.

В Управлении МВД России по Тульской области проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении сотрудника полиции со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены её руководители, ответственные за профилактику правонарушений среди личного состава.

По данным местных СМИ, сотрудник полиции была за рулем в нетрезвом состоянии.