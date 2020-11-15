Четыре человека погибли на пожаре в Челябинской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Семья из четырех человек, в том числе ребенок, погибли утром в воскресенье на пожаре в частном доме в Пласте (Челябинская область), сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение диспетчеру поступило в 04:05 по московскому времени.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели кровля и надворные постройки. Предварительная площадь пожара составила 150 кв. метров. В доме были обнаружены четверо пострадавших: двое мужчин, женщина и ребёнок. Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибшая семья состояла на учёте как неблагополучная.

Причины пожара выясняются, предположительно, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.

Для ликвидации последствий пожара привлекалось более 40 человек и 14 единиц техники.