Дети отравились в школьной столовой в Калининграде

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Калининграде учащиеся одной из школ отравились в столовой. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России, начата доследственная проверка.

Медицинская помощь потребовалась семи школьникам, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого - ОРВИ. За медпомощью они обратились после посещения школьной столовой.

Следователи СКР и специалисты регионального управления Роспотребнадзора осмотрели столовую, изъяли необходимые образцы.