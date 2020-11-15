В подмосковном Щелково загорелся дом престарелых

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В частном доме престарелых в деревне Ступонево городского округа Щелково произошел пожар.

В доме находилось 50 постояльцев: 42 мобильных и восемь лежачих, а также 10 человек персонала. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе муниципалитета, пожарный надзор, МЧС, прокуратура, полиция начали проверку по факту возгорания.

В мае 2020 года произошло возгорание в частном доме престарелых в районе Опалиха в Красногорске. В пожаре погибло девять человек.