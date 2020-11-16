Прокуроры проверят увольнение автодорожников за видеоролики

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку заявления двух дорожников, которые говорят, что их уволили за публикацию видеороликов о некачественной укладке асфальта. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.

Прокуроры проверят соблюдение трудового законодательства в этой ситуации, а также законы об автодорогах и дорожной деятельности, в том числе о контроле за выполнением работ. Проверка пройдет по публикации агентства АСТВ.

Рабочие дорожного предприятия, которое делало капремонт дорожного полотна на улице Больничной в Южно-Сахалинске, выложили в инстаграме ролик о некачественной работе: "Стыки не пролиты, ничего не пролито. Прём по щебёнке. Вот так вот работаем". На ролике видно, как автодорожная техника укладывает асфальт.

В минувшую субботу авторы первого ролика выложили видеообращение и рассказали, что их выгнали с работы за публикацию первого видео."Уволили по статье за прогулы. Но у нас за прошлый месяц наработка свыше 400 часов, которая подтверждается документально путевыми листами, всеми записями. Они у нас есть, - сказали они. - Ни приказов на увольнение, ни служебных записок, ничего мы в глаза не видели. Просто кинули трудовую и сказали: валите отсюда, не получите ни выходное пособие, ни расчёт, ничего. До свидания, парни".

В мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что качество укладки асфальта проверят.