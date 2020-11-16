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В Перми СК проверит гибель женщины с ребенком в утонувшей машине

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следователи проверят обстоятельства гибели в Перми женщины и ребенка, которые упали в реку Мулянка в автомобиле. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило краевое управление Следственного комитета.

Трагедия произошла 15 ноября. Автомобиль, в котором находились женщина и двое детей, упал в реку на окраине города. Двухлетнего ребенка спас очевидец, а женщина и четырехлетний ребенок погибли.

Пермь Мулянка СКР

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