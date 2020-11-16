Митрополит Иларион указал на риски начала третьей мировой войны

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация на планете заставляет задуматься об угрозе мировой войны, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Опасность новой мировой войны существует, мы ее ощущали еще до начала пандемии коронавируса, и мне кажется, что пандемия коронавируса не внесла какие-то существенные изменения во внешнеполитическую ситуацию", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Таким образом он прокомментировал мнение главы штаба обороны Великобритании Ника Картера, который заявил, что пандемия и сопутствующий ей экономический кризис, как и подобные кризисы в прошлом, могут привести к мировой войне.

Представитель РПЦ указал на то, что во внешней политике наблюдается поляризация между несколькими центрами власти и влияния. "И эта поляризация в перспективе опасна, потому что мир, в котором мы живем, это пороховая бочка, и достаточно одного фитиля для того, чтобы эта пороховая бочка взорвалась, причем арсенал вооружений, в том числе, ядерных вооружений, накоплен такой, что даже малой его части достаточно для того, чтобы уничтожить жизнь на земле", - заметил иерарх РПЦ.

В этих условиях, считает он, огромная ответственность лежит на лидерах супердержав, которые обладают ядерным оружием. Митрополит уверен, что, несмотря на существующие разногласия между ними, необходимо договариваться и вести диалог "не на языке санкций, не на языке угроз и шантажа". "Нужно научиться уважать различные подходы, но при этом помнить о том, что мы живем в одном мире, что земля у нас только одна, и мы все несем ответственность за сохранение мира на земле", - заявил представитель Церкви.