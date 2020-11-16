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В МВД разработали план проекта поиска подозреваемых с помощью ИИ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - МВД отправило на согласование в правительство проект цифровой трансформации стоимостью 55 млрд рублей. Он предусматривает наращивание IT-инфраструктуры, а также использование искусственного интеллекта (ИИ) при расследовании серийных преступлений и поиске подозреваемых по биоматериалам с места преступления, пишет газета "Коммерсантъ".

На совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко обсуждали план проекта по использованию технологий ИИ для выявления признаков серийных преступлений. Об использовании ИИ говорится также в проекте цифровой трансформации МВД, отправленном на прошлой неделе на согласование в правительство, пишет "Ъ".

В 2020 году МВД планирует начать подготовку технических заданий для научно-исследовательских работ по внедрению ИИ в работе полиции. На 2023 запланированы опытно-конструкторские работы по созданию программного обеспечения. Оно будет создано для поиска серийных преступников и "определения индивидуальных анатомических признаков человека, полученных из биологического материала с мест совершения преступлений".

Российские правоохранительные органы уже пытались использовать ИИ в своих целях. Однако ранее речь шла в основном о распознавании лиц и объектов на изображениях и видео.

Как отмечает издание, у МВД по-прежнему есть сложности с цифровой трансформацией. Так, разработанная за 1,4 млрд рублей единая интеллектуальная система обеспечения деятельности (ИСОД) МВД осталась незавершенной и взаимодействовать с ней по-прежнему трудно, отмечает источник "Ъ", знакомый с работой городских IT-систем Москвы.

"При использовании ИИ важно правильно поставить задачу и понимать, в каких случаях модель справляется хорошо, а в каких – плохо. В целом, когда невозможно найти подходящий объект по точному совпадению, например при поиске максимально похожего биообразца или отпечатка пальцев, ИИ может помочь", - сказал архитектор машинного обучения цифровой лаборатории Softline Николай Князев.

Зарубежные правоохранители давно проявляют интерес к технологиям на основе ИИ, отметил операционный директор компании Handl.ai, работающей на российском и американском рынках, Алексей Цишевский. Он подтвердил, что в криминалистике можно применить технологию computer vision. Она поможет визуально сопоставить биоматериалы, оставленные на месте преступления, с материалами подозреваемых.

МВД IT

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