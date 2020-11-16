Обвиняемые в подготовке терактов в РФ получили сроки от 8,5 до 24 лет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пятеро членов преступного сообщества из числа заключенных воронежской колонии признаны виновными в терроризме, в том числе в подготовке подрыва дома в Воронеже. Они приговорены к длительным срокам наказания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019-2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов, в том числе подрыва многоквартирного жилого дома в г. Воронеже, посягательства на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях на территории Сирии", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что 13 ноября решением 2-го Западного окружного военного суда фигуранты приговорены к срокам заключения от 8,5 до 24 лет. В частности, осуждены члены террористического сообщества, сформированного в исправительной колонии №3 Воронежской области, неоднократно судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления: 46-летний Руслан Бугаков, 43-летний Руслан Чаусов, 49-летний Геньяс Гатджибаибов, 31-летний Максим Степанов и 32-летний Сергей Мухаметзянов.

Они признаны виновными в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), организации террористического сообщества (ч. 1,2 ст. 205.4 УК РФ, содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), оправдании, пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 280 УК РФ), говорится в сообщении.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии особого режима. Бугаков приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, Чаусов - к 18 годам с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, Гатджибаибов - к 17 годам с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, Степанов - к 16 годам с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, Мухаметзянов - к 8 годам и 6 месяцам с отбыванием первых 2 лет в тюрьме.